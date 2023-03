ROMA (ITALPRESS) – “Ho presentato ai miei colleghi la candidatura di Roma per l’Expo 2030 e al termine del dibattito l’Alto rappresentante Borrell ha annunciato che tutte le sedi di rappresentanza e delegazioni dell’Unione europea nel mondo la sosterranno come unica candidata europea”. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio del ministri e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a margine del Consiglio Ue tenutosi a Bruxelles.

“Aumentano così le possibilità per Roma di contendersi la nomina al ballottaggio”, ha continuato Tajani, dicendo che il governo italiano “sarebbe onorato” di ospitare nella capitale italiana l’Expo 2030 e che “farà di tutto per convincere i votanti a sostenere la candidatura di Roma, perchè è giusto che l’Expo torni in Europa”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).