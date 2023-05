ROMA (ITALPRESS) – “Benvenuto in Campidoglio al Presidente

della Repubblica d’Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço in

visita di Stato in Italia. Un rapporto di profonda amicizia ci

lega. Siamo grati all’Angola per il sostegno alla candidatura di

Roma a Expo 2030″. Così su Twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

foto ufficio stampa Campidoglio

(ITALPRESS).

