OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stato protagonista della prima visita istituzionale al cantiere del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. A meno di 150 giorni dall’apertura dell’Esposizione Universale, che accoglierà circa 30 milioni di visitatori dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, Fedriga ha avuto modo di osservare l’avanzamento dei lavori, per celebrare un simbolico traguardo verso la realizzazione di un progetto che, in linea con i temi di Expo, rappresenta l’ingegno, la sostenibilità e il design italiano nel mondo. Nel percorso di visita Fedriga è stato accompagnato dall’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e dall’Architetto del Padiglione Italia, Mario Cucinella.

“La partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome all’Esposizione internazionale di Osaka si inserisce in un percorso virtuoso, avviato già ai tempi dell’Expo di Dubai, finalizzato a valorizzare le numerose eccellenze dei territori e a riconoscere la centralità di questi, e delle comunità locali, quali primari vettori di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese” ha commentato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

“Un’opportunità che abbiamo ritenuto di cogliere con entusiasmo a livello di sistema delle Regioni, non meno che individualmente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sarà infatti presente in Giappone già nel corso della prima settimana tematica del Padiglione Italia, tra il 27 aprile e il 3 maggio 2025, per raccontarsi al grande pubblico e a una selezionata platea di stakeholder. Particolarmente significativa sarà infine la giornata del 25 aprile, durante la quale si svolgerà l’anteprima della terza edizione di Selecting Italy, l’evento sull’attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore – che si terrà a Trieste a inizio novembre 2025 – organizzato congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e patrocinato dai Ministeri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle Imprese e del Made in Italy”.

“La presenza del Presidente Fedriga in visita ufficiale al cantiere al Padiglione Italia, conferma il sostegno del sistema delle Regioni italiane che accompagna il progetto dell’Italia a Expo 2025 Osaka. Expo è una vetrina straordinaria e un’opportunità unica per sfruttare la visibilità internazionale, favorire nuovi accordi economici, potenziare l’export italiano e grazie a eventi di attrazione investimenti che porteremo qui a Osaka, diventare volano per investimenti esteri in Italia”, ha dichiarato l’Amb. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “La massiccia adesione delle Regioni a Expo 2025 Osaka diventa una leva strategica per la promozione dell’Italia in Giappone e in Asia. Stiamo lavorando a un fitto calendario di eventi che valorizzi le peculiarità dei nostri territori e presenti il Sistema regionale unito: la forza del patrimonio culturale, il valore dei territori, l’innovazione delle filiere produttive e quotidiani eventi dal vivo saranno protagonisti negli spazi del Padiglione Italia e avranno un ruolo determinante per l’esperienza dei visitatori”.

“Il cantiere del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka rappresenta non solo un luogo di costruzione, ma un simbolo tangibile dell’ingegno, della creatività e della sostenibilità che caratterizzano il nostro Paese. Con il completamento delle strutture in legno, entriamo in una fase cruciale che darà forma all’identità architettonica e scenografica del progetto” ha sottolineato Mario Cucinella, Architect & Founder di MCA – Mario Cucinella Architects. “La visita del Presidente Massimiliano Fedriga è un momento significativo: un’occasione per condividere il percorso di questo progetto con chi rappresenta le nostre regioni e il loro spirito innovativo. Questo traguardo è il risultato di un impegno collettivo, che guarda con determinazione all’apertura del Padiglione nell’aprile 2025, quando l’Italia si presenterà al mondo come esempio di visione, sostenibilità e bellezza”.

Con il completamento delle strutture portanti in legno avvenuto a metà ottobre, il cantiere del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka entra ora in una nuova fase cruciale. Il mese di novembre, con la definitiva chiusura dell’involucro esterno del Padiglione Italia, ha segnato il passaggio dalle opere strutturali alle attività architettoniche interne e di fit-out, con l’obiettivo di definire gli elementi sostanziali del progetto e preparare gli spazi per l’allestimento scenografico. Gli ultimi mesi del 2024 e i primi del 2025 saranno dedicati all’installazione di impianti e sistemi fondamentali, essenziali per finalizzare tutte le opere civili e completare il Padiglione fino alle ultime fasi di test e collaudo per la sua apertura il 13 aprile 2025.

Expo 2025 si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ha per tema “Progettare le società del futuro per le nostre vite”. Il Padiglione Italia, progettato dallo Studio MCA – Mario Cucinella Architects, lo interpreta con “l’Arte rigenera la vita”. Al centro della visitor experience del Padiglione Italia è stata annunciata la presenza dell’Atlante Farnese, l’imponente scultura in marmo di quasi 20 quintali per circa 2 metri di altezza, appartenente alla collezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), che arriva per la prima volta nella storia in Giappone e in Asia.

