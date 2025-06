Expo Osaka, Bucci “La Liguria sarà presente per raccontare al mondo le nostre bellezze”

GENOVA (ITALPRESS) – È tutto pronto per la settimana di protagonismo della Regione Liguria all’ Expo internazionale di Osaka, in Giappone. Dal 29 giugno al 5 luglio, la regione sarà la protagonista negli spazi riservati di Padiglione Italia: nella notte, tra il 28 e il 29 giugno, prenderà posto nell’ area regioni del Padiglione, avvicendandosi con la Sardegna, con una esposizione multimediale e un calendario di eventi improntato sull’evidenziare i legami umani ed economici con il Giappone e l’Estremo Oriente, già esistenti, rinforzarli e, nello stesso tempo, creare nuove occasioni di contatto e di business, sfruttando anche la platea internazionale di Expo per implementare rapporti e contatti internazionali. L’intenso programma delle attività che si svolgeranno al Padiglione Italia, nella settimana di protagonismo della Liguria, è stato presentato oggi in Sala Trasparenza alla presenza del Console Generale del Giappone a Milano, Toshiaki Kobayashi.

“Sarà una settimana di protagonismo in cui la Liguria sarà presente a Osaka per raccontare al mondo le nostre bellezze, il nostro saper fare e le nostre aziende, oltre che la qualità della nostra vita – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Ci concentreremo sulla bellezza della natura e sulle trasformazioni impresse al nostro territorio, grazie al lavoro dei nostri nonni che hanno saputo realizzare i terrazzamenti delle Cinque Terre riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Punto focale sarà la Blue Economy, la nostra eccellenza che ha grande peso nel racconto della Liguria. Il comparto legato alla nautica è uno dei principali asset economici del nostro territorio; quindi, l’Esposizione di Osaka sarà una vetrina per la Liguria che potrà presentarsi al meglio sul mercato orientale, non a caso infatti presenteremo in anticipo il Salone Nautico del 2025 e il nostro turismo di qualità”.

“Regione Liguria, insieme alla sua società Liguria International e a tutto il sistema camerale e alle Associazioni di categoria saranno protagoniste della settimana dal 29 giugno al 5 luglio ad Osaka – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Alessio Piana – con un ricco programma di eventi e di attività che metteranno in luce il meglio del nostro territorio. Sotto il titolo di ”Ligurians, artist of living’ , porteremo in Giappone un racconto potente che unisce tradizione e innovazione, passato e futuro. Protagonisti le nostre imprese, i nostri artigiani e tutte le più importanti realtà culturali della Liguria secondo una visione integrata aperta alla collaborazione internazionale. Si tratta di un’occasione unica per raccontare la Liguria che innova, attrae investimenti e promuove la propria identità culturale nel mondo. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza completa tra arte, tecnologia e patrimonio culturale per presentare un territorio proteso verso il futuro con imprese innovative e start up, ma con solide radici. Uno spazio significativo sarà dedicato ai nostri artigiani a testimoniare una capacità di recuperare il passato e rappresentare il dinamismo di un territorio che sa innovarsi”.

