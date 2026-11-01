Ucraina, Papa Leone “Dopo Oleshky auspico nuove iniziative concrete di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni si è svolta l’azione umanitaria a favore della popolazione civile nella città di Oleshky. Auspico che la collaborazione tra le parti, che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità, faccia crescere la volontà di dialogo e porti a nuove iniziative concrete di pace. Affidiamo a Maria quanti, in ogni parte del mondo, soffrono a causa delle guerre”. Lo ha detto Papa Leone all’Angelus che cade nella Festa di Ognissanti.
– Foto Ipa Agency –
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