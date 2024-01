GENOVA (ITALPRESS) – “Si chiede al governo di imboccare un percorso che finalmente dia un futuro certo a questo stabilimento, a tutti gli stabilimenti Ilva e a una delle principali fabbriche di quell’acciaio che ha reso grande il nostro Paese, lo ha reso una potenza industriale e nel mondo e che deve continuare a essere prodotto in questo Paese a supporto di tutta la manifattura italiana, che resta la seconda d’Europa” Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti a margine della commemorazione dell’assassinio di Guido Rossa nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. “Che si sia finalmente chiarito il rapporto con Mittal, sia pure in modo negativo, apre oggi lo spazio per lo Stato per una transizione che veda lo Stato riappropriarsi di questa fabbrica e trovare un nuovo socio industriale in grado di fornire il know-how e i mercati che servono per andare avanti – ha proseguito Toti -. L’Italia non deve rinunciare all’acciaio: il Covid ci ha insegnato che alcune produzioni devono restare saldamente nel territorio nazionale per averne ovviamente il controllo a supporto della nostra filiera industriale, ovviamente questa è una di quelle produzioni”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).