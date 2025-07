Ex Ilva, il sindaco di Taranto Bitetti ritira le dimissioni: “Non firmo l’accordo di programma”

TARANTO (ITALPRESS) – “Sono a Roma per rappresentare la città di Taranto. Al Ministro dirò che l’accordo di programma, così come è strutturato, non ci soddisfa e pertanto io non lo firmerò così come hanno detto anche gli altri rappresentanti degli enti territoriali ai quali va il mio sentito ringraziamento per la vicinanza che mi hanno dimostrato”. Così, in un video su Facebook, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, che conferma di avere ritirato le dimissioni rassegnate lunedì scorso a meno di due mesi dall’elezione.

“Il cambiamento non si predica ma si realizza con proposte concrete e sostenibili – aggiunge il sindaco -. E sono qui anche per presentare un piano che consente di abbattere drasticamente i livelli di inquinamento nel percorso che ci deve portare alla decarbonizzazione dell’ex Ilva e quindi all’eliminazione dell’area a caldo. Questo è l’impegno preso con i tarantini e questo è ciò che va fatto”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).