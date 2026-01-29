Evolio Expo 2026, Frulli “Format più importante costruito con Regione Puglia”

BARI (ITALPRESS) - "Evolio è il format più importante che abbiamo costruito insieme alla Regione Puglia. Abbiamo cominciato a lavorare per far diventare questo il tavolo di concertazione nazionale e internazionale che parlasse di olio extravergine di oliva agli stakeholder". Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, a margine della presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, inaugurata questa mattina in Fiera del Levante. xa2/pc/mca2