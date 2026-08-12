Rod Stewart operato al cuore, stop al tour per un mese

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rod Stewart è stato costretto a interrompere il tour negli Stati Uniti: “a seguito di ulteriori accertamenti medici“, infatti, il cantante britannico “è stato sottoposto con successo a un intervento di routine per l’inserimento di uno stent coronarico. I medici sono soddisfatti del decorso post-operatorio; Rod sta molto bene e ha ripreso le sue normali attività quotidiane. Su consiglio dei medici – si legge sulla sua pagina Instagram – si prenderà le prossime quattro settimane per rimettersi in forze e recuperare la piena forma fisica prima di tornare sul palco. Purtroppo, ciò comporta l’impossibilità di proseguire con le date del tour attualmente in corso”.

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