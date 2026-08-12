“Ballando con le stelle”, Eugenio Finardi tra i concorrenti: “Sono terrorizzato e felice”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti, è Eugenio Finardi il terzo concorrente ufficiale della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. L’annuncio è arrivato attraverso un video sui canali social della trasmissione del sabato sera di Rai1 condotta da Milly Carlucci. “Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice, cosa poteva sognare di più? A Ballando con le stelle 2026 ci sarò anch’io”, dice Finardi.

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