Eurostat, trasporto merci su strada in Ue in aumento dello 0,9% nel 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel 2025 il trasporto di merci su strada nell’Unione europea ha raggiunto 1.886 miliardi di tonnellate-chilometro, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Il peso complessivo delle merci trasportate si è attestato a 13,3 miliardi di tonnellate, in crescita dell’1,8%. Lo rende noto Eurostat. La Polonia ha registrato il volume più elevato, con 381 miliardi di tonnellate-chilometro, pari al 20,2% del totale dell’Ue. Seguono la Germania con 277,4 miliardi, la Spagna con 272,6 miliardi, la Francia con 172,9 miliardi e l’Italia con 161,7 miliardi, pari all’8,6% del totale. Insieme, questi cinque Paesi hanno rappresentato il 67,1% del trasporto merci su strada europeo.

La maggior parte delle merci, il 62,2%, è stata trasportata all’interno dei confini nazionali, mentre il traffico internazionale ha rappresentato il 24,4%. Il cross-trade, ossia il trasporto tra due Paesi effettuato da un veicolo immatricolato in un terzo Stato, ha inciso per il 10,7%, mentre il cabotaggio si è fermato al 2,7%.

Rispetto al 2024, il trasporto nazionale è aumentato del 2,2% e quello internazionale dello 0,3%. In calo, invece, il cross-trade, diminuito del 3,7%, e il cabotaggio, sceso del 3%.

Il principale flusso di merci su strada tra due Paesi dell’Ue ha interessato Germania e Paesi Bassi, con 86,9 milioni di tonnellate. Seguono gli scambi tra Germania e Polonia, pari a 68,4 milioni di tonnellate, e quelli tra Belgio e Francia, con 55,9 milioni. La Germania figura come Paese di origine o destinazione in sei dei dieci maggiori flussi europei.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).