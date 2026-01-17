Europei pallanuoto, diversi giocatori della nazionale maltese indagati per scommesse

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Diversi giocatori della nazionale maltese di pallanuoto sono indagati perchè avrebbero scommesso sulle proprie partite agli Europei in corso a Belgrado. Lo riporta il “Times of Malta”.

Fonti vicine all’inchiesta hanno riferito che quattro atleti, attualmente in Serbia per le fasi finali del torneo, sarebbero sospettati di aver puntato sulla differenza reti della partita d’esordio di Malta contro il Montenegro, disputata sabato scorso. Secondo gli investigatori, i giocatori avrebbero tentato di manipolare l’incontro, finito con sconfitta di Malta per 21-12.

Al momento sembra essere l’unico match sotto l’indagine, anche se le fonti non escludono che possa finire sotto la lente d’ingrandimento anche la successiva gara contro la Francia, qualora emergessero nuovi elementi. Tutti i giocatori sospettati hanno preso parte alla partita di ieri contro Israele. European Aquatics ha dichiarato di essere a conoscenza delle segnalazioni riguardanti il presunto match-fixing, ma di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Se confermate, le accuse rappresenterebbero un duro colpo per la pallanuoto maltese, che negli ultimi anni ha registrato progressi significativi e una maggiore visibilità a livello internazionale.

-Foto IPA Agency-

