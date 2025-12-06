LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) medaglia d’argento nei 200 misti agli Europei in vasca corta di Lublino. 1’52″05 per il 26enne ligure, che si arrende allo spagnolo Hugo Gonzalez de Olivera, oro in 1’51″39. Completa il podio il turco Berke Saka (1’52″25), davanti al francese Mewen Tomac (1’52″79). “Non mi è piaciuta la gara che ho fatto. Ho fatto una serie di errori che mi hanno tagliato le gambe. Non è stata la gara che mi ero immaginato”, le parole dell’azzurro. Razzetti ha poi conquistato l’accesso alla finale dei 200 farfalla: 1’51″99 il tempo del ligure, che termina con il quarto crono combinato. Miglior rilevamento per lo svizzero Noe Ponti (1’51″53). Fuori dai giochi Federico Burdisso, che tocca in 1’53″15 con il nono tempo complessivo.

Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) bronzo e primato italiano nei 100 stile libero. 51″26 il tempo della torinese, che si inchina all’olandese Marrit Steenbergen, oro in 50″42 con record europeo, e alla francese Beryl Gastaldello, argento in 50″60. Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle – Nuoto/Fondazione Bentegodi) quinto nella finale maschile dei 100 stile libero. 46″08 il tempo del 18enne azzurro, che termina a poco più di due decimi dal bronzo di Matthew Richards (45″82). Oro all’imprendibile Maxime Grousset (45″17), argento al croato Jere Hribar

Anita Gastaldi chiude al settimo posto nella finale dei 200 misti. 2’07″94 il tempo della classe 2003 del CS Carabinieri, che termina a oltre sei secondi dall’oro Marrit Steenbergen, al tocco in 2’01″83 (record europeo). Argento all’irlandese Ellen Walshe (2’04″78) e bronzo all’israeliana Anastasia Gorbenko (2’05″32).

Sara Curtis e Silvia Di Pietro accedono alla finale dei 50 stile libero: 23″49 il tempo della torinese, 23″95 quello della romana, che entrano in finale rispettivamente con il secondo e ottavo crono. Miglior tempo per la polacca Katarzyna Wasick (23″30). Curtis in finale anche nei 50 dorso con 26″25, il terzo crono dietro alla britannica Lauren Cox (26″17) e all’olandese Maaike de Waard (26″23). Finale conquistata anche da Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Miglior tempo complessivo (25″57) per il tesserato GS Fiamme Oro/Imola Nuoto, mentre 25″80 per il 26enne di Varese. In mezzo agli azzurri il turco Sakci (25″70) con il secondo crono combinato.

Nei 50 stile maschili Leonardo Deplano chiude con il secondo rilevamento cronometrico combinato in 20″85, dietro solo al francese Maxime Grousset (20″83). Niente da fare per Lorenzo Zazzeri, fuori con il 14° tempo complessivo in 21″25. Anita Gastaldi e Paola Borrelli in finale nei 200 farfalla: 2’06″17 e 2’07″81 i tempi delle due azzurre, che accedono rispettivamente con il sesto e l’ottavo crono complessivo. Miglior tempo per la danese Helena Rosendahl Bach (2’04″37). Irene Burato si ferma in semifinale nei 50 rana donne: 30″11 il tempo della 18enne veneta, che termina all’ultimo posto nella rispettiva batteria. In finale con il miglior crono l’estone Eneli Jefimova (29″00).

(ITALPRESS).