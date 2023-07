ROMA (ITALPRESS) – “Non è reale pensare che ci sia qualcuno in Europa, compreso il centrodestra, che possa governare un giorno con la Le Pen o con l’Afd. E se si vuole evitare che la prossima maggioranza europea sia dominata dai socialisti penso possa essere utile ragionare su uno scenario simile a quello che anni fa mi porto’ a essere presidente del Parlamento europeo: unire conservatori e liberali. Non si tratta di fare polemiche. Si tratta di osservare i fatti”. Lo ha detto il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Foglio’.

