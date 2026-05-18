Hormuz, Kallas “La libertà di navigazione non è negoziabile”

ROMA (ITALPRESS) – “La libertà di navigazione non è negoziabile”, le vie d’acqua internazionali devono restare “libere e aperte per tutti”. Lo ha detto l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio Sviluppo a Bruxelles.

Secondo l’Alta rappresentante, l’Ue sta cercando di convincere tutti gli attori in campo a rispettare la libertà di navigazione, perché Hormuz potrebbe rappresentare un precedente per altre altri Stretti nel mondo che potrebbero essere “usati come arma” in modo simile.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).