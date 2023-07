Europee, Tajani “Con Salvini nessun problema, ma no a Le Pen e Afd”

"Con Salvini siamo pronti a stringere alleanze in Italia e fuori. Il problema non è mai stato e non sarà mai la Lega. Il problema sono Alternative für Deutschland e il Partito della signora Le Pen. Come si fa a governare l'Europa con chi è contro l'Europa?". Così il vicepremier e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti all'uscita da Montecitorio. xl5/col3/gsl