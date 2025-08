LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È prevista per questa sera una forte presenza di polizia e una protesta organizzata fuori dallo stadio Tony Bezzina, dove gli Hamrun Spartans affronteranno il Maccabi Tel Aviv in una partita ad alta tensione valida per le qualificazioni di Uefa Europa League.

Le misure di sicurezza sono state intensificate, nonostante siano attesi solo 50 tifosi in arrivo da Israele. Le autorità maltesi hanno dispiegato agenti in previsione di possibili disordini pubblici. La partita ha attirato critiche da parte di gruppi di attivisti, e uno di questi ha organizzato una protesta all’esterno dello stadio.

Il gruppo solleva “preoccupazioni etiche” e richiama l’attenzione su precedenti episodi violenti che hanno coinvolto i tifosi del Maccabi in città come Amsterdam e Atene. L’incontro è stato spostato a Paola dopo che il campo dello stadio nazionale di Ta’ Qali è stato giudicato non idoneo. La partita è cruciale per gli Hamrun Spartans: un passaggio del turno garantirebbe un posto nella fase a gironi della Uefa Conference League.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).