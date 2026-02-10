Eurobarometro, i maltesi guardano all’Ue per la sicurezza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In un contesto di crescente incertezza globale, i cittadini maltesi ripongono una forte fiducia nell’Unione europea come fonte di protezione, secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro. L’indagine mostra che l’81% degli intervistati a Malta ritiene che il ruolo dell’Ue nel proteggere i cittadini da crisi e minacce alla sicurezza debba acquisire maggiore importanza, un dato nettamente superiore alla media europea del 66%.

Condotto a novembre, in un periodo segnato dal riaccendersi delle tensioni legate alla guerra in Ucraina e da un fragile cessate il fuoco a Gaza, il sondaggio evidenzia un marcato ottimismo dei maltesi verso il futuro dell’Ue. Circa il 70% ha dichiarato di sentirsi ottimista riguardo all’Unione, rispetto al 65% che guarda con fiducia al futuro di Malta. Al contrario, solo il 45% si è detto ottimista sul futuro del mondo, mentre il 52% ha espresso pessimismo. Alla domanda sulle priorità per rafforzare il peso globale dell’Ue, il 32% dei maltesi ha indicato difesa e sicurezza, il 30% istruzione e ricerca e il 24% azioni per il clima.

