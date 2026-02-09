Eurobarometro, cittadini maltesi scettici sull’operato Usa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Solo il 22% dei maltesi ritiene che, in generale, gli Stati Uniti stiano andando nella “giusta direzione”, evidenziando un persistente scetticismo nei confronti della leadership statunitense e dell’influenza all’estero dell’ex presidente Donald Trump. Lo rivela l’ultima indagine condotta dall’Eurobarometro, basata su interviste a 500 residenti maltesi e con un margine di errore di ±4,4 punti percentuali. Il risultato mostra che il 48% pensa che gli Usa stiano andando nella “direzione sbagliata”, mentre il 30% non ha espresso un’opinione. Nonostante la percezione complessivamente negativa, lo studio registra un lieve miglioramento delle valutazioni positive rispetto a maggio: la quota di chi ritiene che gli Stati Uniti siano sulla strada giusta è aumentata di otto punti percentuali. Anche la percentuale degli indecisi è diminuita di nove punti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).