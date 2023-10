Euro2032, Mulè “Occasione da prendere al volo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ha un grande significato soprattutto perchè abbiamo 8 anni per preparare una grande squadra. Dal punto di vista infrastrutturale sappiamo che le grandi competizioni riescono a muovere anche diversi punti di pil. E se pensiamo che con 2 punti di pil - circa 30 miliardi -, si riesce a fare una manovra che può proiettate in avanti l'Italia, questi Europei rappresentano un'occasione da prendere al volo evitando polemiche inutili ma mettendosi subito pancia a terra a lavorare". Lo ha detto all'Italpress il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè a margine del talk "Informazione globale e made in Italy Quando l'eccellenza non ha frontiere" tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell'agenzia di stampa Italpress. gm/mrv