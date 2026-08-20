Etna Forum 2026, a Ragalna cinque giorni dedicati alla politica e al futuro del Sud

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – I grandi temi della politica nazionale e regionale, la visione strategica del territorio e il futuro del Mezzogiorno saranno i protagonisti della seconda edizione di Etna Forum, in programma a Ragalna, dal 26 al 30 agosto.

Si parte mercoledì 26 agosto alle 17.30 al Teseo Screpolato, con i saluti del sindaco di Ragalna, Nino Caruso, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A seguire “Etna 2030: un Vulcano che crea valore”, con l’intervista di Antonello Piraneo, direttore “La Sicilia”, a Daniela Santanchè. Partecipa Luca Pizzi, direttore Atelier Mitoraj.

Dal 27 al 30 sarà piazza Cisterna, a Ragalna, il cuore pulsante della manifestazione, durante la quale ci sarà spazio anche per spettacoli dal vivo, degustazioni ed eventi dal grande richiamo artistico. Alle 18 di giovedì il panel “La Sicilia confine d’Europa: difesa, sviluppo, immigrazione”, introdotto dal eurodeputato Ruggero Razza e moderato da Pietro Senaldi, condirettore di “Libero”: intervengono Carlo Fidanza, capodelegazione Fdi al Parlamento europeo, e Antonio Nicita, vicecapogruppo Pd al Senato.

Venerdì 28, alle 18, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, introduce il dibattito sul tema “La politica siciliana: tra progetti, realizzazioni e polemiche”. Previsti gli interventi di Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd; Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di “Sud chiama Nord”; Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai; Valeria Sudano, deputato Lega Salvini Premier; Luca Sbardella, deputato e commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia; Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia. Alle 19 Maurizio Scaglione, direttore “Il Sicilia.it”, intervista Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare.

Sabato 29 agosto, alle 18, Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia Italpress, modera il panel dal titolo “Parco dell’Etna: da regionale a nazionale, per un’eccellenza europea”.Partecipano Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano; Francesco Ciancitto, deputato di FdI; Salvo Pogliese, senatore di FdI; Massimiliano Giammusso, presidente del Parco dell’Etna; Salvo Fiore, direttore generale FCE. Alle 18.30 Borsellino intervista il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Per la chiusura di Etna Forum 2026, domenica 30 agosto alle 18, Ignazio La Russa, presidente del Senato, introduce il dibattito moderato da Salvatore Fazio sul tema “Il processo giusto: c’è o non c’è”. Intervengono Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, e Annalisa Imparato, pubblico ministero. A seguire “4 anni di Governo: maggioranza e opposizione a confronto”. Myrta Merlino modera il dibattito a cui partecipano Mara Carfagna, segretario nazionale di Noi Moderati; Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato; Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia dell’Ars; Giampiero Cannella, sottosegretario alla Cultura; Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera; Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato. In serata la consegna del “Premio Etna Forum” a Marco Tardelli e Marco Masini in concerto.

-Foto locandina evento-

(ITALPRESS).