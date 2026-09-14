Cina: Shougang Park, da polo siderurgico a nuovo spazio urbano di Pechino (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori alla China International Fair for Trade in Services 2026 presso lo Shougang Park di Pechino, capitale della Cina, il 12 settembre 2026.

L’ultimo altoforno dello Shougang Park di Pechino è stato spento nel 2010, segnando la fine di oltre un secolo di produzione siderurgica. Dopo più di un decennio di trasformazione, l’ex sito industriale unisce oggi strutture siderurgiche conservate, architettura moderna e spazi verdi. Il parco ha ospitato il Big Air Shougang, una delle sedi simbolo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, e da allora si è trasformato in un polo per esposizioni, commercio, sport e turismo culturale.

Oggi è la sede permanente della CIFTIS e ha attirato anche aziende attive in settori emergenti come la fantascienza e la tecnologia. Da vecchio sito industriale a vivace destinazione urbana, lo Shougang Park offre un esempio concreto di come la Cina stia trasformando le proprie tradizionali basi industriali.

-Foto Xinhua-

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