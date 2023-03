Estradata in Italia nigeriana inserita tra i latitanti più pericolosi

Termina con l’arrivo all’aeroporto italiano di Roma Ciampino la lunga latitanza di Jeff Joy, una donna 48enne nigeriana, ricercata dal 2010 per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione, condannata in via definitiva alla pena di tredici anni. E' una delle poche donne inserite nell’elenco dei 100 latitanti pericolosi al mondo. trl credits video Polizia di Stato