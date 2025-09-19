Esplosione in un’azienda di rifiuti in provincia di Caserta, tre morti

CASERTA (ITALPRESS) – Esplosione in un’azienda di trattamento dei rifiuti a Marcianise, in provincia di Caserta. A seguito dello scoppio in un silos sono stati recuperati i corpi senza vita di tre operai impegnati in operazioni di manutenzione. I Vigili del Fuoco, impegnati sul posto, stanno svolgendo le operazioni di messa in sicurezza dell’area.
-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
