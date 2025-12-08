Esplosione in una abitazione in provincia di Firenze, morto un 71enne

FIRENZE (ITALPRESS) – Un’esplosione avvenuta all’alba di oggi ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Dopo un boato si sono alzate le fiamme che hanno avvolto l’appartamento situato al primo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione per l’uomo non c’era piu’ nulla da fare.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilita’ della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone coinvolte. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’esplosione e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

