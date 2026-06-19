Tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco a Brescia, arrestato

BRESCIA (ITALPRESS) – Terrore in un parco a Brescia, dove un 29enne nigeriano ha cercato di strangolare un bambino di 3 davanti alla madre che, insieme ad un cittadino pakistano, l’ha fermato bloccandolo a terra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. “Sono intervenuto con tutta la mia forza e l’ho messo a terra, poi ho detto a mia moglie di chiamare la polizia” dice al Tg1 Aslam Naveed.

Il giovane di origini nigeriane poco prima aveva tentato di strangolare un bambino di 10 anni che però è riuscito a liberarsi e scappare. L’aggressore, che era alterato forse sotto l’effetto di alcol o droghe, adesso è in arresto ai domiciliari con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. “Io sono malato di cuore, ho anche il pacemaker e lui mi ha dato dei pugni sul petto, ma io non l’ho lasciato andare” aggiunge il cittadino pakistano. Il nigeriano aveva piccoli precedenti per uso di stupefacenti. Dopo i fatti di oggi, il Questore di Brescia ha chiesto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione”.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).