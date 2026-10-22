Home Video News Xinhua Esperto armeno, la Lunga Marcia “eterna” è il segreto dello sviluppo cinese
Esperto armeno, la Lunga Marcia “eterna” è il segreto dello sviluppo cinese
"La Lunga Marcia è un cammino senza fine. Non riguarda soltanto 90 anni fa, ma prosegue fino a oggi e continuerà anche in futuro". Ripercorrendo l'itinerario della Lunga Marcia, l'esperto armeno Rami Khalil considera la sua eredità come una finestra sul miracolo dello sviluppo cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)