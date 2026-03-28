Esercito, giura il Corso “Marinetti II” della Scuola Militare Teulié di Milano

MILANO (ITALPRESS) – All’Arco della Pace di Milano questa mattina si è svolta la cerimonia di Giuramento di 82 Allievi del corso “Marinetti II” della Scuola Militare “Teulié”, alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.

Tra il pubblico alte cariche politiche, istituzionali e religiose del territorio quali il Gonfalone della Città di Milano decorato di MOVM, Gonfalone della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia e le rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. L’atto solenne, avvenuto dinanzi la Bandiera dell’Istituto e suggellato con la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante della Scuola, Colonnello Antonio Calligaris, ha sancito l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nei ranghi dell’Esercito Italiano.

“Io non posso che abbracciarvi uno ad uno e dirvi quello che penso veramente dal profondo del mio cuore nei vostri confronti, nei confronti di chi vi ha preceduto, di quelli che verranno e nel ricordo di chi ci ha lasciato: penso che voi siate la migliore gioventù d’Italia. Lo penso con tutto il cuore. Viva la Teulié! Viva l’Italia!”, ha detto La Russa.

Il Sottosegretario Rauti, rivolgendosi ai giovani allievi, ha sottolineato: “Il vostro ‘Lo giuro’, gridato all’unisono, è un giuramento personale fatto in coscienza, ma è anche un impegno condiviso con i vostri compagni di corso ed un patto con l’Italia che rafforza, in ognuno di noi, il senso di appartenenza alla Patria ed alla Nazione. La Teulié è un istituto d’eccellenza, un modello formativo e didattico che intreccia tradizione e innovazione, formazione classica e scientifica, cultura umanistica e nuove tecnologie, anche attraverso il Liceo Digitale, avviato nell’anno scolastico 2025/2026, uno dei primi nel panorama nazionale”.

Il Generale Masiello, nel corso del suo intervento, ha evidenziato: “Cari Allievi, questo è un giorno che resterà inciso nella vostra memoria e nel cuore di chi vi ama. Siete qui per imparare l’arte più nobile del dare: dare il vostro meglio, dare tutto voi stessi, come cittadini e, se lo sceglierete, come soldati. Studierete per arricchire la mente, rafforzerete il corpo per affrontare le fatiche, vi formerete al dovere, alla disciplina, al rispetto e alla condivisione delle regole di vita. Sono regole esigenti, ma autentiche, perché insegnano che la libertà individuale trova il suo limite e il suo vero significato nel rispetto degli altri e nell’appartenenza a qualcosa di più grande di noi”.

Nel corso della cerimonia, il Comandante della Scuola Militare Teulié ha riconsegnato al Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, il Tricolore delle “Cinque Giornate” di Milano, esposto presso la Scuola in queste giornate commemorative.

Fondata nel 1802, la Scuola Militare “Teulié” è un Istituto moderno a cui si accede tramite concorso pubblico, bandito annualmente dall’Esercito Italiano, al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che abbiano compiuto il 15° anno e non abbiano compiuto il 17° anno di età, siano frequentatori del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado (licei classico e scientifico), al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. È la prima tra le scuole militari ad aver introdotto, dall’anno scolastico in corso, il nuovo percorso formativo del Liceo Digitale.

-Foto ufficio stampa Esercito italiano-

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