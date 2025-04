ROMA (ITALPRESS) – Le Voenno-morskoj flot (VMF), la marina militare della Federazione Russa, ha avviato una serie di esercitazioni nel mare di Barents, a pochi chilometri dal confine con la Norvegia. Le navi della Flotta del Nord, con in testa il cosiddetto “gigante dei mari” Marshal Ustinov, un incrociatore missilistico di quasi 200 metri di lunghezza, in servizio dal 1986, con capacità anti-aerea e anti-sommergibile. Proprio dall’Ustinov, stando a quanto comunicato dalla marina militare russa, sono stati sparati colpi di artiglieria in direzione di obiettivi situati sulla penisola di Rybachii.

L’esercitazione andrà avanti per tutta la settimana e sono previste attività contro “minacce di diverse tipologie” quali sommergibili, aerei e droni. Annunciato anche lancio di missili. L’esercitazione russa non sta passando inosservata: i Paesi scandinavi e la NATO stanno monitorando i movimenti della flotta russa: gli analisti leggono l’attività come una sorta di strategia di Mosca volta a marcare il territorio in difesa degli interessi nazionali e affermare la propria influenza nella regione artica, ricca di risorse e vie marittime emergenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).