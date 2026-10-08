Esce venerdì 9 ottobre “Ma io sono fuoco platinum edition” di Annalisa

ROMA (ITALPRESS) – Esce domani, in versione doppio cd o triplo vinile, “Ma io sono fuoco platinum edition”, la celebrazione di un anno di successi discografici e live che hanno visto la certificazione Platino dell’album “Ma io sono fuoco” e le certificazioni dei suoi singoli, oltre ad una presenza di 170 mila spettatori complessivi e 24 concerti sold out tra novembre 2025 e maggio 2026.

“Ma io sono fuoco platinum edition” racchiude l’album originale insieme alla sua versione live registrata durante i concerti dei Capitoli I e II del fortunato tour “Ma noi siamo fuoco” con “Piazza san marco” con Marco Mengoni live, registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025, “Avvelenata” con Paolo Santo live, registrata a Milano durante il concerto del 29 novembre 2025, e si arricchisce, inoltre, di “Canzone Estiva” e soprattutto del nuovo singolo AMICA con MADAME pubblicato a settembre.

Questo progetto nasce per rivivere la dimensione live e il rapporto speciale costruito in questi anni con il suo pubblico nel corso di un tour che ha rappresentato uno dei momenti centrali del percorso dell’artista e in attesa del suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, un evento unico, previsto per il 12 giugno 2027.

-Foto ufficio stampa-

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