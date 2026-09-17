Esce “Paparazzi”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini

ROMA (ITALPRESS) – Arriva a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali “Paparazzi”, il nuovo e travolgente singolo estratto da “AMATEUR”, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini in uscita il prossimo 23 ottobre.

“Paparazzi” si presenta come un brano adrenalinico che rompe gli schemi della musica italiana attuale, fondendo linguaggi diversi per generare un sound estremo e immediato. Prodotto con l’impatto d’esordio di una band alternative della periferia londinese, il pezzo si distingue per un groove ruvido, riff di chitarre sinuose e una spiccata sonorità internazionale.

Un gesto artistico netto, che mette al centro la musica suonata e sceglie il rock’n’roll come attitudine prima ancora che come riferimento musicale, aprendo una nuova direzione nel percorso dell’artista. La voce di Cremonini si muove libera e graffiante fin dal primo verso, affiancata dal suono asciutto di una formazione completamente rinnovata. A registrare il brano, insieme a Cesare e al suo nucleo storico composto da Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo, ci sono nomi di rilievo del panorama internazionale: Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin ai sassofoni e Paul Stacey alle chitarre.

A spiegare la genesi del progetto è lo stesso cantautore bolognese: “Ho scelto “Paparazzi” come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: ‘posso provare a farlo io’. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornati esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo ‘Amateur’: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni”.

Il testo, firmato da Cremonini con Davide Petrella, trasforma un presente privo di certezze in puro intrattenimento, giocando sul confine sottile tra realtà e rappresentazione dentro il sistema mediatico. Tra ironia e provocazione, la narrazione odierna prende il sopravvento sulla verità, riassunta nella frase chiave del brano: “la verità è una bugia più grossa”.

Ad accompagnare visivamente l’era di “AMATEUR” compare anche SIG, figura simbolica dal teschio dorato ispirata all’opera di Damien Hirst, che incarna la volontà di scarnificare il suono pop e liberarlo dal superfluo. Da domani sarà inoltre disponibile su tutte le piattaforme il videoclip ufficiale del brano, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da Except.

-Foto ufficio stampa-

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