All’Ambasciata dell’Azerbaigian a Roma un omaggio alla musica nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Un omaggio alla musica e alla tradizione operistica dell’Azerbaigian ha animato l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia in occasione della Giornata nazionale della musica dell’Azerbaigian, con il concerto lirico “Echi d’autunno: omaggio all’opera azerbaigiana”. All’evento ha partecipato anche l’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Elchin Huseynli, insieme ad alcuni ospiti presenti nella sede diplomatica. Ad aprire la serata è stata la proiezione di un video dedicato alla vita e all’opera di Uzeyir Hajibeyli, considerato una delle figure fondamentali della musica azera. Nato nel 1885 a Shusha, Hajibeyli fu compositore, musicista e intellettuale e contribuì in maniera decisiva allo sviluppo della musica classica nazionale. Tra le sue opere più note figura “Leyli e Majnun”, considerata la prima opera del mondo musulmano. Il programma musicale ha proposto brani di Hajibeyli e di altri compositori, accostando la tradizione musicale azerbaigiana al repertorio lirico europeo, con musiche, tra gli altri, di Giacomo Puccini e Asaf Zeynalli.

Protagonisti del concerto sono stati i due cantanti lirici Elmina Hasan e Jalal Bashirli, accompagnati al pianoforte. Nel corso della serata sono state eseguite complessivamente nove opere: quattro interpretate da Elmina Hasan, quattro da Jalal Bashirli e l’ultimo pezzo eseguito insieme dai due artisti. Una serata dedicata alla valorizzazione della cultura musicale dell’Azerbaigian, attraverso il dialogo tra la tradizione operistica nazionale e alcuni dei grandi autori della musica classica internazionale.

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