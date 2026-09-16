Alex Warren, l’album Wildchild conquista le classifiche mondiali

MILANO (ITALPRESS) – Un album al vertice delle classifiche internazionali e un successo che attraversa i confini. Ma nel nostro Paese l’attenzione sembra non essere all’altezza del fenomeno Alex Warren. Dopo il debutto straordinario con il singolo “Ordinary” sembra che l’Italia non si sia accorta del secondo album Wildchild che ha registrato numeri enormi all’estero posizionandosi ai vertici delle charts ufficiali nel Regno Unito, Germania, Belgio, Australia, Austria, Canada, Usa, Danimarca e molti altri.

Alex Warren ha rilasciato il suo attesissimo secondo album in studio, Wildchild, scatenando un vero e proprio terremoto commerciale nelle classifiche internazionali. Trainato da oltre 46 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e da singoli capaci di macinare quasi 4,5 milioni di stream giornalieri al debutto. Non si tratta soltanto di classifiche. Si tratta di visibilità, programmazione, comunicazione e della capacità di un mercato di accorgersi di ciò che sta accadendo oltre i propri confini.

Dal punto di vista musicale, Wildchild irrompe tra le nuvole con hook pop stellari, amplia la prospettiva con paesaggi sonori cinematografici e ricarica gli spiriti con l’energia pura di un autore che non ha nulla da dimostrare, solo la verità nel cuore. Scritto nel 2025 e nel 2026, ha creato Wildchild con una chiara intenzione.

– Foto credits Jack Dytrych/Elena Tosi press –

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