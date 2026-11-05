Sanremo 2027, la Gialappa’s Band condurrà il “ControFestival”

ROMA (ITALPRESS) – La Gialappa’s Band, il duo composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condurrà su Rai1 il “ControFestival”, al termine di ogni serata del Festival di Sanremo. Ad annunciare il cambio di nome rispetto al tradizionale Dopo Festival sono stati gli stessi Santin e Gherarducci, insieme al direttore artistico e conduttore della kermesse nel 2027, Stefano De Martino, nel corso del Tg1 delle 20.

Con l’annuncio del ControFestival si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027, “completando un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi – spiega la Rai in una nota -. La presenza della Gialappa’s Band al timone del ControFestival arricchisce ulteriormente un’offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull’evento televisivo più seguito dell’anno”.

– Foto Ipa Agency –

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