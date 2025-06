Esce il nuovo singolo di Giorgia “L’unica”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo straordinario del brano “La cura per me”, Giorgia torna con il nuovo singolo “L’unica” (Epic / Sony Music Italy), disponibile ora in radio e in digitale.

Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’unica” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. Sempre da oggi è online il video del brano, diretto da Marco Braia, in cui Giorgia si mette in gioco con leggerezza e ironia, mostrando il lato più giocoso di sè.

-Foto ufficio stampa On-

(ITALPRESS).