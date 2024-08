MILANO (ITALPRESS) – Esce il 6 settembre “Million Miles”, il nuovo album di inediti del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax (Wonder Manage srl / Warner Music). Da oggi, lunedì 26 agosto, “Million Miles” è disponibile in pre-order e in pre-save.

Anticipato dai brani “A Million Miles” con Steve Edwards e “Cesar”, l’album è composto da 10 brani inediti a cui si aggiunge “Una Mattina”, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi, già disponibile in digitale. “Million Miles” sarà disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD limited edition autografato, vinile e vinile colorato limited edition autografato. Questa la tracklist di “Million Miles”: “The Message”, “A Million Miles” con Steve Edwards, “Cesar”, “Romèo”, “Miracle”, “Artefact”, “Euphoria” con Patris Gero, “Electric Love”, “A Better Man”, “Una Mattina” e “You”.

