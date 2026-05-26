I 70 anni di Giuseppe Tornatore tra Oscar e grandi film

ROMA (ITALPRESS) – L’attrazione per il cinema Giuseppe Tornatore l’ha avuta fin da giovane, fin da quando ha ricevuto i primi rudimenti dal fotografo e operatore cinematografico Mimmo Pintacuda e, a soli 16 anni, ha messo in scena opere di Luigi Pirandello e Eduardo De Filippo.

E ora che compie 70 anni (è nato a Bagheria, in provincia di Palermo, il 27 maggio 1956) vanta una lunghissima lista di premi che comprende, innanzi tutto, un Oscar al miglior film in lingua straniera per “Nuovo Cinema Paradiso”, il suo primo capolavoro che gli ha regalato anche il Golden Globe, due Premi BAFTA e il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival del Cinema di Venezia più diverse candidature ad altri premi; poi il Leone d’argento per il miglior regista per “L’uomo delle stelle”, e il David di Donatello per il Migliore regista per “L’uomo delle stelle” e per “La leggenda del pianista sull’oceano”.

Il debutto nella regia risale al 1979 con il documentario “Il carretto. Immagini di un’antica cultura” seguito, nel 1981, con “Ritratto di un rapinatore”. Cinque anni dopo dirige “Il camorrista” e porta a casa il primo riconoscimento, il Nastro d’argento come Migliore regista esordiente. Ancora due anni e dirige “Nuovo Cinema Paradiso”, interpretato da Philippe Noiret e con le musiche di Ennio Morricone.

È il primo di una lunga serie di successi: “Stanno tutti bene” con Marcello Mastroianni, “Una pura formalità” con Roman Polanski e Gérard Depardieu, “L’uomo delle stelle” con Sergio Castellitto, “La leggenda del pianista sull’oceano” (che si aggiudica ben 6 David di Donatello e altrettanti Nastri d’argento), “La sconosciuta” con Michele Placido, “Baarìa” e “La migliore offerta”.

Negli anni Tornatore firma anche alcuni documentari. Tra questi, “L’ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo e “Ennio”, docufilm dedicato al maestro Morricone con cui ha condiviso tanti grandi successi.

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