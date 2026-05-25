“Amore a dismisura”: Paola Turci annuncia il suo nuovo album in uscita il 2 ottobre

ROMA (ITALPRESS) – Paola Turci annuncia “Amore a dismisura”, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). A sette anni dall’ultimo progetto discografico, la cantautrice porta alla luce quelle sfaccettature dell’amore e delle sue implicazioni che non sempre sono facili da delineare.

“‘Amore a dismisura’ nasce da una domanda, più che da una risposta. Ci hanno insegnato che amare senza misura sia la forma più alta dell’amore, ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso, la dedizione in annullamento. Tra fragilità e forza, abbandono e resistenza, luce e ombra, ‘Amore a dismisura’ cammina su quel confine, guardandolo negli occhi”, racconta Paola Turci.

Ad anticipare il progetto è stato il singolo “Vita Mia”, una canzone che ha segnato l’inizio di questa nuova fase, tra fragilità, consapevolezza e desiderio di rinascita. Un punto di partenza che trova nel nuovo album la sua piena espressione.

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