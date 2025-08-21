Erdogan sente Macron, Turchia disponibile a ospitare i colloqui di pace Russia-Ucraina

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron. Durante l’incontro – come rende noto la Presidenza della Repubblica turca in una nota -, sono stati discussi numerosi sviluppi regionali e globali, tra cui le relazioni bilaterali tra Turchia e Francia, il processo di pace tra Russia e Ucraina e l’ultima situazione a Gaza. Il presidente Erdogan ha dichiarato che gli sforzi della Turchia per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con una pace giusta proseguono e che la Turchia sta seguendo da vicino i contatti in Alaska e a Washington. Erdogan ha dichiarato che la Turchia è pronta a ospitare tutti gli sforzi nei colloqui di pace tra Ucraina e Russia.

Il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia si sta impegnando per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, una regione che sta vivendo una grave catastrofe umanitaria, e che è imperativo frenare l’incoscienza di Israele, che sta accelerando il suo piano di invasione a Gaza. I due leader hanno concordato di affrontare i dettagli delle questioni che saranno discusse a New York a margine del vertice delle Nazioni Unite. Il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia attribuisce importanza allo sviluppo della cooperazione con la Francia e che continuerà a compiere passi avanti per far progredire le relazioni in molti settori, in particolare nell’industria della difesa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).