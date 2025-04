Enzo Falzone è il nuovo presidente del Coni Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata nell’assemblea elettiva svolta presso la sede della Lnd a Ficarazzi: il catanese Enzo Falzone è stato eletto nuovo presidente del Coni Sicilia, al posto dell’uscente Sergio D’Antoni che a sua volta resta nella giunta.

L’ex vicario regionale e delegato del Coni Catania era candidato unico alla presidenza: con lui in giunta ci saranno, oltre a D’Antoni, il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, il presidente della Fin Sicilia Sergio Parisi, il presidente Asc Fabio Gioia, la sindaca di Modica e delegata del Coni Ragusa Maria Monisteri, il presidente della Figh Sicilia Sandro Pagaria e la presidente della Fip Sicilia Maria Cristina Correnti.

“Sono emozionato – ha dichiarato Falzone – perché ricevere il riconoscimento del mondo sportivo mi stimola a dare il massimo. Sarà fondamentale il gioco di squadra, puntare su una programmazione chiara. Tutti insieme lavoreremo per fare bene e dare il massimo. Come successo in questi anni e in continuità con il lavoro da Sergio D’Antoni”.

