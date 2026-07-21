Enti locali, firmato il contratto 2025-2027: aumenti medi fino a 152 euro

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni locali hanno sottoscritto oggi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 2025-2027. Il contratto si applica a 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto e copre, sia per la parte giuridica sia per quella economica, il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

“Sono soddisfatto per la firma di oggi – sottolinea il presidente Aran, Antonio Naddeo – perché portiamo anche nel comparto degli enti più vicini ai cittadini un rinnovo raggiunto nei tempi giusti e non a scadenza ampiamente superata. Un elemento di particolare rilievo è che anche i dipendenti delle Funzioni Locali avranno, per la prima volta, un titolo contrattuale dedicato all’intelligenza artificiale. Abbiamo scelto la strada del contratto per garantire che l’innovazione tecnologica entri negli enti locali con regole chiare e con il personale come parte attiva, non come semplice destinatario di decisioni automatiche. La firma conferma la continuità e la tempestività che caratterizzano questa tornata contrattuale poiché anche per le Funzioni locali l’intesa è stata raggiunta durante il periodo di vigenza del contratto e non a distanza di anni dalla sua scadenza. Il mio ringraziamento va a tutti i colleghi e i collaboratori di Aran e alle organizzazioni sindacali, con cui abbiamo lavorato per costruire un contratto che tiene insieme la valorizzazione delle persone, la semplificazione degli istituti e la modernizzazione degli enti. La contrattazione collettiva pubblica dimostra ancora una volta di sapere governare il cambiamento”, conclude.

Il rinnovo è finanziato con risorse che, a regime dal 1° gennaio 2027, ammontano a circa 989 milioni di euro annui, al lordo degli oneri riflessi, erogati attraverso tre incrementi progressivi con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetti su tutti gli istituti collegati, e comprendono l’anticipazione già corrisposta ai sensi della legge di bilancio 2025. A regime, l’incremento medio complessivo è pari a 152 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale degli altri enti del comparto. Gli arretrati medi ammontano a circa 1.136 euro.

A queste risorse si aggiungono quelle specificamente destinate ai Comuni dalla legge di bilancio 2026. L’articolo 1, comma 674, ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a regime dal 2028. Le risorse sono finalizzate all’incremento del trattamento accessorio, anche nella componente fissa e ricorrente, del personale non dirigenziale dei Comuni.

La ripartizione tra gli enti sarà definita con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. In continuità con il precedente contratto, il rinnovo valorizza le componenti fisse della retribuzione, dallo stipendio tabellare all’indennità di comparto, e garantisce l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste dalla legge di bilancio a favore dei Comuni.

Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, un titolo interamente dedicato all’intelligenza artificiale, contenuto negli articoli 14-16. Le nuove disposizioni disciplinano l’utilizzo dei sistemi di IA, le garanzie per il personale e la formazione necessaria per un uso responsabile delle nuove tecnologie. In coerenza con l’impianto già adottato per le Funzioni Centrali, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro entrano tra le materie di confronto sindacale.

L’intelligenza artificiale viene così ricondotta al presidio contrattuale anziché essere lasciata alla sola decisione unilaterale dell’amministrazione. Tra le altre novità la regolamentazione della figura del social media e digital manager, in attuazione del decreto-legge 25/2025; un meccanismo di copertura economica in caso di vacanza contrattuale: a partire dall’anno successivo alla scadenza sarà riconosciuta un’anticipazione pari al 30% dell’inflazione Ipca misurata sugli stipendi tabellari, che salirà al 50% dopo sei mesi; l’Organismo paritetico per l’innovazione, sede stabile di confronto sui processi di transizione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli enti; un Osservatorio paritetico di comparto istituito presso Aran, senza nuovi oneri per la finanza pubblica; il welfare integrativo – assistenza sanitaria integrativa, sostegno alle famiglie e previdenza complementare – come leva di attrattività del lavoro pubblico; maggiori flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con priorità per i soggetti più fragili e per chi svolge un ruolo di cura; l’incremento dell’indennità di comparto e la semplificazione delle regole del Fondo risorse decentrate.

ZANGRILLO “SEI ANNI IN SEI MESI PER RECUPERARE TERRENO E DARE FORZA AI TERRITORI”

“Sei anni in sei mesi, per recuperare terreno e dare forza ai territori. Solo sei mesi fa stavamo annunciando il rinnovo del contratto delle Funzioni Locali per il triennio scorso. Oggi annunciamo quello del triennio 2025-2027. Ci tengo a ringraziare Aran, le rappresentanze sindacali e tutti i soggetti coinvolti per questo risultato che è straordinario non solo per le tempistiche. Parliamo di incrementi medi di €154 mensili, e arretrati medi che arriveranno a €1136, per oltre 403 mila civil servant. Un altro passo concreto verso il nostro obiettivo di valorizzare le Funzioni Locali, il vero motore della Pubblica amministrazione sul territorio. Perché investire nelle persone significa offrire servizi sempre migliori ai cittadini”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in merito alla firma di oggi all’Aran del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali 2025/2027.

-Foto ufficio stampa Aran-

(ITALPRESS).