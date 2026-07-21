Fumarola “Dobbiamo affermare la necessità di far decidere ai giovani di restare nel nostro Paese”

CATANIA (ITALPRESS) – “Non serve dare numeri, quanto affermare la necessità di far decidere ai giovani di restare nel nostro Paese. Ogni ragazzo o ragazza che va via è una perdita di capitale umano, di competenze e di esperienza per l’Italia”. Lo ha dichiarato Daniela Fumarola, segretaria nazionale della Cisl, affrontando la questione dell’occupazione giovanile e femminile.

“Il nostro dovere è consegnare ai giovani un Paese in cui poter liberamente scegliere se restare o andare via, senza essere costretti a fuggire per mancanza di opportunità”, ha spiegato Fumarola.

“Oggi i dati dicono che l’occupazione cresce, ma non cresce a sufficienza l’occupazione di buona qualità: servono salari giusti e contratti giusti. Senza retribuzioni adeguate le persone non possono costruire il proprio progetto di vita”.

Un passaggio centrale è dedicato al lavoro femminile: “Attraverso la contrattazione dobbiamo rafforzare tutele e diritti. Chi oggi resta ai margini sono soprattutto donne e giovani al Sud. Alle donne va garantita la possibilità di scegliere se mettere al mondo dei figli senza dover rinunciare al posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio. Servono più servizi alla persona, sostegno alla genitorialità e condivisione del lavoro di cura, coinvolgendo sia i luoghi di lavoro sia le istituzioni locali mediante la contrattazione sociale”.

Sui fondi europei e sulle scelte di politica economica, la segretaria Cisl ha aggiunto: “Con il PNRR abbiamo avuto a disposizione risorse imponenti nate per superare le criticità del Covid. Dobbiamo continuare a monitorare la spesa con precisione per evitare di zavorrare il futuro dei giovani, considerato che una parte di questi fondi andrà restituita. In vista della prossima legge di bilancio, faremo quello che la Cisl ha sempre fatto: valuteremo le scelte nel merito, con competenza e senza alcun condizionamento ideologico”.

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