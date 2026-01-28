Ente Bilaterale Turismo del Lazio: Tommaso Tanzilli confermato presidente, Roberta Valenti vice

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la riunione del Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL), i cui 18 neo nominati componenti hanno confermato Tommaso Tanzilli alla carica di Presidente e Roberta Valenti a quella di Vice Presidente Vicaria. Rispettivamente espressione di parte datoriale e parte sindacale, Tanzilli e Valenti guideranno l’Ente per i prossimi cinque anni. L’EBTL è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL.

Da oltre trent’anni, costituisce punto di riferimento territoriale per formazione, sostegno al lavoro e welfare contrattuale per dipendenti e aziende del settore turistico del Lazio. Con il suo Osservatorio, è inoltre fornitore ufficiale del Comune di Roma Capitale per tutti i dati e le analisi del movimento turistico alberghiero ed extralberghiero.Oltre alla sede centrale di Roma, l’EBTL conta sportelli territoriali nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Tra i prossimi appuntamenti dell’Ente, giovedì 12 febbraio, presso la sede dell’Università degli Studi di Roma Tre, si svolgerà “Roma al Lavoro”, il Job Day di Roma Capitale promosso dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e organizzato dalla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro in collaborazione con EBTL. A questo appuntamento, seguiranno i Job Day di settore organizzati dall’Ente stesso in tutte le province del Lazio.

