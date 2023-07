ROMA (ITALPRESS) – Enrico Borghi è stato eletto nuovo capogruppo di Azione-Italia Viva in Senato. “Ringrazio il gruppo Azione-Italia Viva per la fiducia e la collega Raffaella Paita per il lavoro fatto finora con grande equilibrio: cercherò di esercitare questo delicato ruolo con impegno e capacità di sintesi”, afferma Borghi in una nota.

“Buon lavoro a Enrico Borghi per il nuovo incarico, grazie a Lella Paita per l’impegno svolto. Ora sotto con il congresso di Italia Viva a ottobre dopo la scuola di formazione, la festa nazionale e in vista delle europee 2024”, afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

