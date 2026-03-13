Energia, Pichetto “Difficile valutare ricadute finali crisi in Medio Oriente”

MILANO (ITALPRESS) - "È chiaro che il prezzo del petrolio si scarica sui prezzi finali. Però, come stiamo vedendo, l'aumento del petrolio ha delle oscillazioni anche fortissime nello stesso giorno. Quindi dobbiamo attendere di avere almeno una posizione ferma". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento "Milano Smart", sottolineando che visto il continuo evolversi della crisi in Medio Oriente "è molto difficile valutare quelle che saranno le ricadute finali". xh7/ads/mca1