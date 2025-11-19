Enav, la persona al centro dell’ESG Day 2025

ROMA (ITALPRESS) – La formazione e le nuove opportunità nel Sud Italia per una crescita sostenibile e inclusiva sono al centro della visione di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che ha riunito a Roma rappresentanti del mondo istituzionale e finanziario, investitori, esperti di sostenibilità e stakeholder per analizzare l’evoluzione del quadro normativo europeo e le nuove sfide per aziende e mercati.

“In una fase come questa, stretta fra regolamentazioni in via di assestamento, priorità economiche che cambiano e un dibattito pubblico che chiede risultati concreti, emerge la differenza tra chi considera la sostenibilità un adempimento formale e chi la vive come elemento strutturale della propria strategia industriale. La sostenibilità è parte integrante del Gruppo Enav e rappresenta il nostro modo di creare valore“, ha detto la presidente di Enav, Alessandra Bruni.

L’Ad di Enav Pasqualino Monti ha focalizzato l’attenzione sulla centralità della persona nel percorso di crescita di Enav, ricordando l’importante piano di assunzioni di oltre 400 controllori di volo nei prossimi anni e il progetto strategico che Enav sta portando avanti nel Sud Italia, volto a creare nuove opportunità professionali per i giovani e rafforzare la presenza del Gruppo nei territori meridionali. “Essendo un’azienda di servizi ad alta specializzazione, le persone sono il nostro vero asset. Abbiamo avviato un importante piano di assunzioni, con un focus sul ricambio generazionale e sull’attrazione di nuovi talenti, perché innovazione e crescita passano dalla professionalizzazione e dalla formazione continua. Nel nostro settore la tecnologia rappresenta un ausilio all’uomo, non una sostituzione. L’innovazione, se governata bene, non sostituisce il lavoro: lo evolve”, ha spiegato.

Il progetto di Enav prevede accordi con le principali università del Mezzogiorno, tra cui Palermo e Napoli. Enav sta contribuendo allo sviluppo di percorsi formativi altamente specializzati e coerenti con le sue esigenze operative e tecnologiche. Grazie a questo progetto sono iniziate le prime assunzioni di giovani che potranno lavorare senza doversi spostare. L’obiettivo è chiaro: offrire ai giovani del Sud concrete opportunità professionali senza costringerli a lasciare il proprio territorio, valorizzando le eccellenze locali.

