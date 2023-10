Emiliano “Opere concentrate su obiettivi specifici”

BARI (ITALPRESS) - “Avendo a disposizione i fondi della Legge 145 abbiamo deciso di realizzare opere concentrate su obiettivi specifici. Noi stiamo raschiando il fondo del barile, stiamo raccogliendo tutti i soldi che ancora sono disponibili in capo alla Regione Puglia. Questi vengono dal Governo, per essere sinceri, sono gli unici soldi arrivati nell’ultimo anno e mezzo dal Governo, per il resto è tutto totalmente fermo e questo ovviamente è un problema gravissimo. Ieri abbiamo fatto l’ultima riunione per la presentazione di tutti i bandi europei". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presentando gli interventi infrastrutturali nel 2024. xa2/pc/gsl