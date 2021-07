BARI (ITALPRESS) – “La qualità del mare è determinante per la scelta dei turisti, quindi confermiamo di avere il mare più pulito d’Italia. Questo è un lavoro che non è sempre stato così, la Puglia spesso era una maglia grigia o qualche volta anche nera da questo punto di vista”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione, oggi a Bari, dei dati relativi al monitoraggio delle acque costiere di balneazione della Puglia rilevati da Snpa e Arpa Puglia.

“Poco alla volta, lo sforzo corale di tutti, comprese le imprese che hanno adottato misure più innovative, ha portato ad un trionfo dell’intera comunità che ha capito che il mare è la sua risorsa più importante in questo momento, con maggiore possibilità di sviluppo”.

(ITALPRESS).