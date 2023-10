Emiliano “Con #mareAsinistra attrazione dei talenti in Puglia”

BRUXELLES (ITALPRESS) - Nell’ambito delle iniziative organizzate per la European Week of Regions and Cities di Bruxelles, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci hanno presentato la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia #mareAsinistra alla presenza di rappresentanti delle istituzioni europee e di stakeholders pubblici e privati. “Abbiamo presentato nella sede della Regione Puglia di Bruxelles - ha dichiarato il presidente Emiliano - l'inizio del processo partecipativo che porterà a definire la strategia della Regione Puglia per attrarre persone e rispondere allo spopolamento che, come altre regioni, anche la Puglia sta vivendo. La strategia si chiama #mareAsinistra perché, quando si rientra in Puglia dal nord Italia, l'Adriatico si tiene sulla sinistra. La Strategia è in via di formazione: chiunque accederà al portale PugliaPartecipa potrà proporre le proprie idee e continuare a seguirne il processo di costruzione, che si completerà anche attraverso accordi specifici che potranno consentire a privati, soggetti pubblici, fondazioni, ambasciate e così via di creare relazioni con la Regione Puglia per definire le migliori modalità che porteranno più persone possibili a scegliere il territorio pugliese come luogo della propria residenza stabile". pc/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Puglia)