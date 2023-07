BRINDISI (ITALPRESS) – “La Puglia ha lavorato con grande intensità insieme all’Unione Europea per riaprire il capitolo del Corridoio VIII che sembrava definitivamente chiuso. Ci siamo riusciti. Questa iniziativa di oggi è importante perchè dal punto di vista politico si stabiliscono quelle intese parallele al lavoro che dobbiamo compiere sulle infrastrutture e che prevede un dialogo strettissimo tra governo e regioni. Il Corridoio VIII, in un momento difficilissimo nello scenario internazionale, è utile all’Unione Europea, all’Alleanza Atlantica, e rappresenta l’unica alternativa laddove alcuni porti e tratti di mare risultino impraticabili. Ringrazio il ministro Tajani che ha sottolineato l’impegno dei pugliesi in vista di questo grande obiettivo”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Brindisi, in occasione del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicato al Corridoio Panaeuropeo numero 8. Dopo l’incontro il presidente Emiliano ha accompagnato il vice presidente del consiglio e ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani nella visita alla base Onu di Brindisi.

